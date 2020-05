Incêndio em reflorestamento de Eucalipto

Na tarde deste s√°bado (02/05) por volta das 16 horas a equipe do Corpo de Bombeiros de Mafra, receberam uma solicita√ß√£o do COBOM, para atender a uma ocorr√™ncia de inc√™ndio em vegeta√ß√£o (reflorestamento de eucalipto), na localidade de Espig√£o do Bugre/Uvaraneira, distante do centro da cidade aproximadamente 30 quil√īmetros.

Chegando ao local a equipe dos bombeiros constataram o incêndio que se alastrava na vegetação rasteira junto ao reflorestamento de eucalipto, de maneira rápida devido ao material combustível no solo aliado a vegetação seca e a condição de vento. No local esteve presente o proprietário e com ajuda de vizinhos da localidade, auxiliaram no combate as chamas.

Após o dimensionamento da cena e dos riscos, foi dado início ao combate ao incêndio, com uso de abafadores e bombas costais. Foram gastos pelos menos 400 litros de água, e muito trabalho, pela característica do terreno, no qual os bombeiros não conseguiram acesso com viatura para iniciar o combate as chamas, tendo sido realizado a extinção totalmente braçal.

Conforme informa√ß√Ķes do propriet√°rio a √°rea atingida foi de aproximadamente 1,5 alqueires, de uma √°rea total de quatro alqueires. O tempo total da ocorr√™ncia foi de 03h30 (tr√™s horas e trinta), de combate ao fogo. Ap√≥s deixar o local em seguran√ßa, a Guarni√ß√£o retornou ao Quartel.