Incêndio em residência com suspeita de ser criminoso

Na madrugada desta sexta-feira (17/04), por volta das 04h50min a guarnição do Corpo de Bombeiros de Mafra se deslocou até ao bairro Jardim América, para atender uma solicitação de incêndio numa residência.

A equipe ao chegar ao local mencionado, deparou com uma edificação mista de aproximadamente 80m², com coberturas em telhas de barro, num total de sete cômodos, mobiliada e com as chamas em fase de desenvolvimento completo.

Os bombeiros desligaram a energia e começaram o combate ao fogo, com uma linha adutora e duas linhas de ataque e mangotinho, onde foram utilizados aproximadamente 3000 litros de água.

O fogo deu inicio na parte posterior da edificação, abaixo de um dos cômodos (quarto) onde estavam armazenados pneus e materiais pirofóricos (caixa de câmbio de veículo, cabeçotes e pneus) as chamas atingiram 100% o interior da edificação.

O morador relatou ainda que ele com a ajuda de um dos vizinhos tentaram o combate as chamas com mangueira de jardim e baldes, porem não obtiveram exito, devido o material pirofórico.

A Policia Militar de Mafra esteve prestando apoio o qual informou os fatos a Policia Civil, pois suspeitava do incêndio ter sido criminoso.