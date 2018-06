Incêndio em residência na Vila Jardim América

Na manhã deste sábado por volta das 07h30min às guarnições do Trem de Socorro do Corpo de Bombeiros de Mafra, se deslocaram até ao bairro Jardim América, para atendimento a um principio de incêndio, numa residencia com edificação mista, com aproximadamente 180m².

Segundo o proprietário quando o mesmo abriu a porta da cozinha, deparou com o ambiente tomado pela fumaça e visualizou chamas altas na parede, posterior do fogão a lenha e iniciou o combate com uma mangueira do jardim, até a chegada dos bombeiros.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Na chegada da guarnição e realizado o desligamento da energia, ainda verificou-se que havia pequenos focos entre as paredes de madeira e alvenaria, sendo necessária a remoção de parte da parede de madeira.