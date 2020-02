Incêndio em sacadora de fumo na localidade da Casa de Pedra

No início da madrugada desta quarta-feira (12/02), por volta das 00h45min, a equipe da guarnição de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros Voluntários de Itaiópolis, foram acionados para o combate a um incêndio numa secadora de fumo na localidade da Casa de Pedra no interior do município.

Com a chegada dos bombeiros, os mesmos constataram que os proprietários já haviam dado inicio ao combate, utilizando um tanque pipa tocado por um trator, incêndio que estava no interior da secadora, não se alastrando por ter sido mantida fechada.

Os bombeiros realizaram os procedimentos de resfriamento das paredes e rescaldo dos restos que havia sobrado. A secadora de fumo era de material zinco e media 40m², estimando uma perca de cerca de 1.200 quilos de fumo.