Incêndio em secadora de fumo na localidade de Campina

Compartilhar no Facebook

Na manhã desta sexta-feira (14/02), por volta das 10 horas a equipe da guarnição de combate de incêndio do Corpo de Bombeiros Voluntários de Itaiópolis, foram acionados para dar atendimento a um incêndio numa secadora de fumo na localidade de Campina no interior do município.

A equipe dos bombeiros antes de seguir até ao local, repassaram orientações para o informante para ser desligado a energia e manter a secadora fechada.

Ao chegarem ao local o incêndio já havia consumido a parte interna da secadora e foi realizado o combate as chamas e resfriamento das paredes e realizado o rescaldo do que sobrou.

A secadora de fumo era em construção de alvenaria que foi feita transformação de convencional para LL, media cerca de 40m2, com uma estima de perca de 1.200 kg de fumo.