Incêndio em secadora de fumo no Lageadinho da Boa Vista

Na madrugada desta quarta-feira (26/02), por volta das 03h49min, a equipe de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros de Mafra se deslocou até a localidade do Lageadinho da Boa Vista no interior do município, para prestar atendimento a incêndio numa estufa de secagem de fumo.

Chegando ao local a edificação de tijolos com cobertura de telhas de barro, medindo aproximadamente 35m², já estava com o fogo em fase de diminuição e a estrutura de sustentação do telhado, já havia caída. Foi realizado o combate ao rescaldo do ambiente, sendo gasto cerca de três mil litros de água.

Segundo informa√ß√Ķes, havia 1.500kg de fumo na secagem e ocorreu uma queda de energia na localidade por volta das 23h30min, posteriormente foi aberta uma das portas da estufa. Logo em seguida iniciaram as chamas pela parte inferior, tomando conta do interior da edifica√ß√£o, deixando um preju√≠zo estimado em R$18.000,00.