Incêndio em secadora de fumo no Rio da Estiva

A equipe do Corpo de Bombeiros Voluntários de Itaiópolis atendeu mais uma ocorrência de incêndio em secadora de fumo, no inicio do mês de janeiro de 2020.

No inicio da tarde do dia 04 de janeiro, por volta das 12h40min a central de recebeu de numa secadora de fumo na localidade do Rio da Estiva, nas proximidades da BR-116 com o km 36.

O caminhão de incêndio UCI-20-02, imediatamente se deslocou até ao local e constataram se tratar de uma secadora de fumo do tipo LL, onde já estava sendo consumida parcialmente pelas chamas.

Foram realizados os trabalhos de combate as chamas e resfriamento para não atingir outras próximas, onde a equipe dos bombeiros fez o rescaldo.

A secadora de fumo possuía 58 metros quadrados e segundo o proprietário, as chamas atingiram cerca de 900 quilos de fumo.