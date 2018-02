Incêndio numa carreta bi-trem na BR-280 em Mafra

Na manhã deste domingo (04/02), por volta das 07h30min às guarnições do Corpo de Bombeiros de Mafra, se deslocaram até a BR-280 do km 157, na localidade da Vila Pscheidt, para atender a um incêndio numa carreta bi-trem.

Chegando ao local o motorista de 62 anos de idade que saiu ileso do acidente, conseguiu desconectar o caminhão das carretas e estacionou em lugar seguro longe da chamas, resultando num prejuízo menor, já que a carga foi praticamente toda destruída pelas chamas.

O incêndio atingiu os dois baús do veículo bi-trem, que era tracionado pelo caminhão marca Volvo com placas de Joinville. As composições do bi-trem, ambas com placas de Rio Negrinho, as quais estavam com cargas diversas e totalmente em chamas.

A retirada da carga do interior dos baús, só foi possível com a utilização de uma máquina retro escavadeira, cedida pela empresa Cerâmica Simette, para a realização do serviço e o apoio ao Corpo de Bombeiros.

Para total extinção do incêndio foram gastos aproximadamente 30 mil litros de água e 500 litros de espuma. A carga danificada pelas chamas, bem como materiais ainda não incendiados foram depositados as margens do acostamento da rodovia a fim da via poder ser liberada.

Os dois sentidos da BR-280 foram liberados por volta das 14 horas, ficando em meia pista, até que a equipe dos bombeiros deixasse em segurança para o trânsito seguir normalmente.