Invadiu residência e agrediu a ex-namorada no bairro Faxinal

Na noite deste domingo (12/07), por volta das 22 horas a Polícia Militar de Mafra se deslocou até a Rua Treze de Maio no bairro Faxinal, para atender uma ocorrência de violência doméstica.

No local em contato com a vítima uma mulher de 23 anos de idade a mesma relatou aos policiais que o seu ex-namorado de 37 anos de idade, invadiu a residência da sua família, após arrombar a porta e lhe agrediu fisicamente com empurrões, agarrando-a pelo pescoço e a atirando ao chão.

O agressor foi preso em flagrante, por Violação de Domicílio, Dano e Lesões Corporais, com as disposições constantes da Lei Maria da Penha e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para serem tomadas as providências cabíveis.