Invadiu residência no bairro Bom Jesus e roubou 100 reais

A Policia Militar de Rio Negro foi solicitada na tarde desta quarta-feira (16/01), por volta das 16h45min a comparecer a Rua Estefano Perreto Sobrinho no bairro Bom Jesus, onde ocorreu uma situação de invasão e roubo.

No local em contato com a solicitante a mesma relatou aos policiais que chegou sua residência, um elemento de pele negra, trajando calção preto, camisa clara e boné. Primeiramente pediu informações, porem quando a mulher adentrou ao interior da residencia, onde escutou barulhos no seu quarto, visualizou que este elemento já saia do interior da casa, tendo adentrado pela janela frontal e roubou a quantia de R$ 100,00.

A equipe da PM realizou patrulhamento pelas proximidades e abordou um elemento com as mesmas características. Este elemento foi apresentado a vitima e relatou não ser o autor do furto em sua residencia.

Os policiais continuaram as buscas atrás do suspeito, mas o mesmo não foi localizado e a vitima foi orientada.