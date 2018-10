Invadiu residência no bairro Campo do Gado e acabou entrando em óbito

Na noite desta terça-feira, por volta das 23h55min à equipe de plantão do 2º Pelotão da Policia Militar de Rio Negro, foi informada pela Sala de Operações de uma ocorrência, onde um elemento havia invadido uma residência, na Rua Teodoro João Liebel no bairro Campo do Gado, próximo ao posto Alvorada e foi mobilizado pelo pai e os dois filhos.

De posse das informações, a equipe da Policia Militar, se deslocaram até ao local e constataram a veracidade dos fatos, onde os moradores imobilizaram o invasor em cima de um sofá.

Os policiais solicitaram que soltassem o suspeito, pois aparentava estar desacordado e ao chegar seus sinais vitais, constataram que o invasor já se encontrava em óbito.

De imediato acionaram o Corpo de Bombeiros de Rio Negro, os quais também constataram o óbito do invasor no local. O local foi isolado e foi acionada a Policia Civil de Rio Negro e o IML, bem como o COPOM da Lapa.

Segundo o relato dos envolvidos, relataram que o masculino teria invadido a residencia e aparentava estar drogado e fora de si, falando “estão atrás de mim”. O proprietário foi o primeiro a entrar em luta corporal com o invasor e teve auxilio de seu filho, o qual tentou aplicar um “mata leão”.

Escutando o barulho na sala o outro filho do proprietário veio ao auxilio do pai, ajudando a imobilizar o invasor, onde todos acabaram caindo em cima do sofá e depois com a chegada da PM, constataram que o mesmo estava morto.

O invasor foi identificado como sendo João Paulo de Lima, mais conhecido como “Cafú”, o qual apresentava indicativo criminal.

Os três envolvidos foram conduzidos a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providencias cabíveis.