Jovem cai da ponte metálica e fica ferido em Rio Negro

No início da madrugada deste domingo (21/02) por volta das 00h35min a equipe do Corpo de Bombeiros Militares de Mafra foi acionada via COBOM, para atender uma ocorrência de queda de altura na Ponte Drº Diniz de Assis Henning que divide os municípios.

Chegando ao local, enquanto a embarcação estava sendo colocada nas águas do rio Negro, a guarnição do ASU foi averiguar por sobre a ponte. Os bombeiros foram avisados pelos populares que mostraram o jovem, que estava caído sobre a Rua que passa por baixo da ponte no município de Rio Negro.

O jovem de 20 anos de idade foi encontrado em decúbito dorsal, estava consciente e orientado, com escoriações pelo corpo e relatava dores nos membros superiores e membro inferior esquerdo.

O jovem recebeu os atendimentos pré-hospitalares e foi encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo, para atendimento médico. A guarnição do Corpo de Bombeiros Militares de Rio Negro auxiliou no atendimento.

