Jovem casal de Campo do Tenente morrem em grave acidente na BR-116 em Rio Negro

Um jovem casal de Campo do Tenente perdeu a vida tragicamente, onde segundo a Polícia Rodoviária Federal, devido à imprudência do motorista de uma carreta de 56 anos, placas de Itajaí, seguia sentido de Rio Negro a Curitiba, momento que fez uma manobra irregular de conversão e veio a fechar o motociclista, que transitava em outra faixa no mesmo sentido.

Este grave acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (06/05) na altura do Km 205 da BR-116, em Rio Negro, imediações da Escola Agrícola, quase na divisa com Santa Catarina.

Com a força do impacto, o motociclista Ivailton Elias Feltrin de 21 anos e a garupa Larissa Manças de 17 anos, moradores em Campo do Tenente, foram arremessados da motocicleta.

O motociclista morreu no local e a adolescente chegou a ser socorrida e encaminhada para o hospital São Vicente de Paulo de Mafra, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito horas depois.

Com o acidente o trânsito ficou bastante congestionado, com a via sendo interditada e foi desviado pela faixa do sentido norte.