Jovem de 18 anos perde a vida ao ser atropelada na BR-280 em Mafra

No início da manhã desta segunda-feira (27/05), aconteceu uma fatalidade no km 141 da BR-280, na localidade de Rio Preto em Mafra, próximo a divisa do município de Rio Negrinho, onde a jovem Abriele Kwitschal Schoeffel de 18 anos, acabou perdendo a vida de forma trágica sendo atropelada.

O Corpo de Bombeiros de Rio Negrinho atendeu este grave acidente, aonde a equipe ao chegar ao local, na BR-280, no bairro São Pedro, depararam com a jovem encontrada no meio da pista de rolamento, após ser atropelada.

A morte foi constatada pela equipe do Corpo de Bombeiros, que localizou a vítima com ausência dos sinais vitais. Ela tinha 18 anos e foi identificada pelos próprios pais que estavam no local.

Segundo informações, o motorista foi encontrado no local em estado de choque e se apresentou na Polícia Rodoviária Federal, posteriormente. O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Geral de Perícias (IGP).