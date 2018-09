Jovem de Campo do Tenente morre em grave acidente na BR-116

Uma viagem em visita a casa de um tio, acabou virando em tragédia para uma família do município de Campo do Tenente, após um grave acidente na BR-116 em Quitandinha.

Dois amigos seguiam viagem para a casa de um dos tios deles, quando o motorista perdeu o controle do veículo e capotou por cerca de 200 metros. Com a violência do impacto, as vitimas foram ejetadas para fora do veículo.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Segundo a Policia Rodoviária Federal, possivelmente o motorista trafegava em alta velocidade e veio a perder o controle de direção no quilometro 172 e capotou por mais de 200 metros. Segundo consta o motorista fez uma curva e quando o veículo acessava uma reta, ficou desgovernado e com o impacto atingiu uma árvore, caindo em seguida num barranco.

O motorista e o passageiro não usavam cinto de segurança e foram ejetados para fora do veículo. O passageiro não resistiu aos fortes ferimentos e morreu no local. O motorista foi encaminhado em estado grave para o hospital.

Os amigos trabalhavam como autônomos e moravam no município de Campo do Tenente e segundo a família da vitima fatal, estariam inda para a casa de um tio.