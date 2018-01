Jovem de Itaiópolis morre afogada na praia de Navegantes no Réveillon

Compartilhar no Facebook

A jovem Ariely Mendes 20 anos, natural de Itaiópolis, mas morava no bairro Benedito em Indaial, onde trabalhava como operadora de caixa num supermercado morreu afogada no mar da Meia Praia em Navegantes, por volta das 01 hora na virada do réveillon.

Ela teria decidido tomar um banho de mar com um amigo após a virada, em uma área próxima ao local de shows da festa de virada do município de Navegantes, mas foi puxada pelas águas e teve um final trágico.

O rapaz que estava com a jovem relatou que os dois resolveram tomar um banho de mar, mas ela acabou se afastando de mais e se afogou. O rapaz comentou que tentou salvá-la, mas perdeu as forças e saiu do mar para pedir ajuda.

Meia hora depois do incidente os bombeiros de navegantes encontraram Aryely desacordada,, porém com vida. A equipe dos bombeiros realizou os procedimentos e levaram ao Hospital de Navegantes, mas a jovem não resistiu e veio a óbito.