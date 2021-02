Jovem é morto pelo irmão a facadas em Agudos do Sul

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 20/02/2021

Um crime bárbaro chocou a população de Agudos do Sul, na manhã deste domingo (14/02), onde um jovem de 20 anos foi morto a facadas pelo próprio irmão, recebendo pelos menos quatro golpes de faca.

A vítima Douglas Pablo ainda chegou a ser socorrido com vida a Unidade de Saúde do município, mas não resistiu aos ferimentos entrando em óbito no local.

O autor do crime, o irmão Vinícius Machado, a princípio está foragido e a motivação seria uma desavença, devido à vítima tomar o celular da irmã como castigo.

A Delegacia da Polícia Civil de Fazenda Rio Grande investiga o caso.