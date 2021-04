Jovem fica ferida em acidente envolvendo carro e moto em Mafra

Após solicitação via COBOM, as guarnições da AR 47 e ASU 467 do Corpo de Bombeiros de Mafra se deslocaram à Rua José Cassias Pereira, onde se deparou com um acidente de trânsito envolvendo os veículos VW Volkswagen UP de cor preta , conduzido por um masculino de 29 anos, que deambulava na cena da ocorrência, e apresentava escoriações superficiais na face, porém optou em não ser conduzido, assinando o termo de recusa de atendimento, e o segundo veículo, uma Yamaha YBR- cor branca, conduzida por uma feminina de 21 anos, o qual encontrava-se na via, em decúbito dorsal, já sem o capacete, e após avaliações, foi constatado suspeita de fratura fechada na clavícula esquerda, ferimento lacerante na mandíbula inferior, e no dedo anelar da mão direita.

Após procedimentos de APH, a mesma foi conduzida e deixada aos cuidados da equipe médica de plantão do Hospital São Vicente de Paulo, sem agravamento do quadro. Após a GU retornou ao quartel para permanência de prontidão.

