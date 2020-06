Na madrugada desta sábado (06/06), por volta das 01 hora, a Polícia Militar de Mafra se deslocou até a Avenida Presidente Nereu Ramos, no bairro do Jardim do Moinho, para averiguar uma denúncia de perturbação do trabalho/sossego alheios e aglomeração de pessoas.

No local os policiais abordaram um homem de 21 anos de idade e durante a revista pessoal encontrou em sua posse um “papelote” de cocaína, sendo lavrado em seu desfavor um Termo Circunstanciado (TC) por porte/posse de entorpecentes.