A jovem Bianca Cristina dos Santos Alvez, de 18 anos de idade, moradora do bairro Vila da Flores, em Mafra, desapareceu no último dia 14. Ela está sem os documentos pessoais e somente com a roupa do corpo.

Os familiares pedem que qualquer informação seja enviada através dos contatos: (47) 98857-8636 ou 99787-1062. Ou então diretamente para a Polícia através do número 190.