Jovem morre ao colidir motocicleta num poste na BR-280 em Mafra

Na noite desta quarta-feira (05/02), por volta das 22 horas, o motociclista Carlos Eduardo de Freitas Borges de 21 anos de idade, teve morte trágica ao colidir a motocicleta.

O motociclista vinha de Rio Negrinho a Mafra e na via marginal do km 168 na 280 em Mafra, próximo a Churrascaria Skiba, no bairro Campo da Lança, veio a perder o controle ao passar uma lombada e subiu a calçada e acabou colidindo num poste.

Borges era natural de Rio Negrinho, apresentava suspeita de traumatismo crânio encefálico e devido às gravidades, acabou entrando em óbito ao chegar ao Pronto Atendimento do Hospital São Vicente de Paulo.

Segundo informações a policia fará uma pericia na motocicleta e analisará o vídeo do acidente captado pelas câmeras de monitoramento, próximo a churrascaria Skiba. Se houve problemas mecânicos, na motocicleta Honda CG 160 CC, placa QTL-8920 de Rio Negrinho. Ou se o motoqueiro cometeu alguma imprudência.

O motoqueiro foi socorrido primeiramente por populares que acionaram o Corpo de Bombeiros de Mafra. Ele foi encontrado inconsciente e caído numa canaleta de água as margesn da BR-280.

O motoqueiro foi encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo, com sinais vitais alterados, mas infelizmente não aguentou aos ferimentos e acabou entrando em óbito, 30 minutos após o acidente.