Ladrões invadem residência espancando idoso exigindo mais dinheiro

No inicio da noite desta quarta-feira (17/10), por volta das 18h40min a Policia Militar de Rio Negro, foi informada pela sala de operação de uma ocorrência de roubo, numa referida residencia, na localidade de Bom Retiro na estrada velha da Lapa.

De posse das informações uma equipe da PM, juntamente com a viatura do Corpo de Bombeiros de Rio Negro, se deslocou até ao local, já que havia vitima, onde os assaltantes haviam lesionado um idoso.

Chegando ao local em contato com a senhora C.N.G.C., a mesma relatou que estava com seus familiares no interior da residência de sua mãe, momento que foram surpreendidos por cinco elementos. Um dos elementos estava encapuzado e os demais sem capuz, armados com espingarda, faca e um revolver e deram voz de assalto, exigindo dinheiro.

Os assaltantes reviraram toda a residência, onde subtraíram a quantia de R$ 55,00, dois celulares da marca Alcatel e um celular da marca Blu e um quarto celular que não souberam precisar a marca. Também foi roubado um motosserra marca Sthil.

Os assaltantes insatisfeitos com a pouca quantia em dinheiro, exigiram mais, fazendo ameaças e coagindo as vitimas, onde começaram a torturar e espancar o proprietário de 62 anos de idade, causando lesões na região torácica e na cabeça.

O idoso foi encaminhado ao Hospital Bom Jesus de Rio Negro, pela equipe dos bombeiros para atendimento médico e as demais vitimas foram orientadas. A equipe da PM realizou buscas na região, mas não conseguiram localizar os autores.