Leva empurrão da ex-mulher e quebrou o dedo

Uma ocorrência até então inusitada foi atendida na noite da última sexta-feira (10/08), por volta das 19h45min, pela Policia Militar de Rio Negro.

Compareceu no 2º Pelotão da Policia Militar de Rio Negro o senhor V.R.M.J., morador no bairro Estação Nova e relatou a equipe de plantão, que teve uma discussão com sua ex-mulher, J.F.P.S., segundo ele iniciado por ela e proferindo palavras de baixo calão.

Durante a discussão a mulher o empurrou e o mesmo torceu seu dedo indicador, causando fratura conforme prontuário de atendimento médico. Na sequência o ex-marido entrou no colégio e a agressora se retirou do local. A vitima foi orientado para os procedimentos cabíveis.