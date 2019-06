Compartilhar no Facebook

Na noite desta sexta-feira (31/05) por volta das 21h30min, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua José Frosch no bairro Restinga, para atender uma ocorrência de violência doméstica.

No local uma mulher de 23 anos de idade relatou que foi ameaçada de morte e agredida fisicamente com um golpe de enxada, pelo seu amásio, o qual s evadiu do local antes da chegada dos policiais.

A vitima foi orientada e expedida o Auto de Exame de Corpo de Delito e foi lavrado o boletim de ocorrência.