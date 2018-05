Loja de Mafra recebe golpe com máquina de cartão falso

Um homem que se identificou normalmente e realizou uma compra de um celular, utilizando seu cartão de crédito, numa referida loja Oi de Mafra, no valor de quase cinco mil reais.

Mas essa compra que foi realizada no último sábado (19/05), acabou virando um pesadelo, para a proprietária da referida loja. Conforme ela frisou o referido homem veio três vezes à loja e não levantou nenhuma suspeita, onde fez pesquisa por preços e várias perguntas sobre o celular.

O homem realizou a compra a vista no cartão de crédito, onde segunda a proprietária, todos os dados do cliente foram anotados, para gerar a nota num procedimento normal da empresa.

Ele colocou o cartão e digitou sua senha e o comprovante saiu normalmente, como em qualquer outra compra, relatou a proprietária da loja lesada.

O golpe só foi notado na segunda-feira (21/05), quando a proprietária foi consultar o aplicativo administrativo da loja e notou que não havia nenhum valor a receber.

Ao consultar o nome do referido comprador do celular, no valor de quase cinco mil reais, a proprietária descobriu que todos os dados repassados eram falsos (nome, endereço e telefone). Para piorar a situação o comprovante de venda do celular, também estava adulterado com CNPJ e código de vendas, todos diferentes dos originais da empresa.

Sabendo que poderia ter caído no golpe à proprietária foi até ao banco, que presta apoio ao serviço do cartão e relatou o problema e foi avisada que caiu numa fraude. O sistema só tinha registro de uma venda recusada por senha inválida, mas na prática a máquina passou o cartão normalmente. “Para a rede responsável pela máquina, a venda não foi concretizada, foi como se o equipamento de cartão não tivesse aprovado a venda, mas nós temos o comprovante em mãos”, descreve.

O gerente da agencia do banco Itaú, apurou os fatos e a proprietária da loja Oi em Mafra, terá toda assistência necessária. “Eu nunca vi uma pessoa colocar o cartão, alterar a máquina e sair aprovada a compra. A operadora do cartão de crédito comunicou que a conta foi recusada por senha inválida. Mas vamos descobrir o que aconteceu”, diz.

O delegado Nelson Vidal após o registro do BO, abriu investigações para identificar o autor do golpe. Segundo ele, este é o primeiro golpe com venda aprovada no cartão registrado em Mafra. Os agentes de investigação vão dar seguimento ao caso e averiguar as filmagens da loja para tentar identificar o suspeito. “Desde que assumi como delegado no município este é o primeiro golpe com venda efetuada que tenho registro”, analisa.