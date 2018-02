Mãe de defendeu das ameaças do filho com uma foice na Vila Ema

No final da tarde desta segunda-feira (19/02) a Policia Militar de Rio Negro, se deslocou até a Rua Dorival Tomas na Vila Ema, para dar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica.

No local a mãe relatou aos policiais, que havia sido ameaçada por seu filho de 21 anos, que se evadiu da residencia, antes da chegada da PM.

O filho portava duas facas conforme relato da mãe que para se defender as ameaças, se utilizou de uma foice e que ninguém foi ferido pelas referidas armas. A solicitante estava com um corte no pé, devido a estilhaços do vidro quebrado da porta da sua Quitinete.

A equipe da PM realizou patrulhamento pela região em busca do autor, mas não foi localizado e a mãe foi orientada.