Mafra tem redução de furtos e acidentes no mês de setembro

A Guarnição Especial de Mafra (Gemfa) divulgou nesta semana os números de furtos e acidentes de trânsito na cidade no mês de setembro. O levantamento é feito pela agência de inteligência da PM apontando o índice de atendimentos efetuados.

Segundo os números apresentados foram registrados 41 furtos no mês de setembro. A maior incidência foi no Centro Baixada e Alto de Mafra, e novamente no bairro Vila Nova. Ações preventivas, como rondas e averiguações foram intensificadas na Vila Nova, afim de reduzir o índice de furtos, resultando na redução de cerca de 30% em comparação ao mês de agosto. As ações continuarão no mês de outubro.

Os acidentes de trânsito tiveram um ligeira queda no mês de setembro de 42 para 39, sendo 23 acidentes com danos materiais e 16 acidentes com lesões corporais, a grande maioria na área central da cidade. Foram intensificadas as ações preventivas com operações de trânsito (Blitz), rondas e policiamento ostensivo principalmente no Bairro Jardim do Moinho, para diminuir o índice de acidentes, alcançando uma redução de cerca de 80% em comparação ao mês passado.

Os dados levantados servem como referência para ações policias como rondas e averiguações.

Orientações

A PM também orienta que todos adotem medidas visando dificultar a ação de criminosos, como: alarmes, sistema de vídeo monitoramento, reforço das trancas em portas e janelas, cães de guarda, rede de vizinho, entre outros. Orienta também que os moradores adotem hábitos de verificarem a movimentação de pessoas e veículos estranhos no local onde moram e sempre que desconfiarem de atitudes suspeitas liguem para o telefone de emergência 190 ou acionem a PM através do aplicativo PMSC Cidadão.

