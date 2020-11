Mais casos de violência doméstica em Mafra

Na última terça-feira (10), por volta das 16h30, a Polícia Militar de Mafra compareceu na Rua Escoteiro Souza Neto, Vila Ivete, onde uma mulher de 54 anos de idade relatou que foi agredida fisicamente pelo seu marido, o qual saiu do local antes da chegada dos policiais. A vítima foi orientada a respeito das disposições constantes da Lei Maria da Penha, sendo lavrado o Boletim de Ocorrências.

Ainda na terça-feira, por volta das 21h50, a Polícia Militar de Mafra se deslocou até a Rua Osvaldo Cruz, Vila Ivete, onde uma mulher de 41 anos de idade relatou que foi agredida fisicamente pelo seu marido, um homem de 28 anos de idade, o qual saiu do local antes da chegada dos policiais. Durante o atendimento o mesmo retornou à residência, sendo preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, por lesões corporais com as disposições constantes da Lei Maria da Penha. Durante a revista pessoal foi encontrado de posse do mesmo uma “pedra” de crack, a qual foi apreendida e entregue na Delegacia de Polícia Civil.

Às 23h20 da terça-feira, a Polícia Militar de Mafra fazia rondas na Rua da Boa Vontade, bairro Imbuial, quando foi abordada por uma mulher de 21 anos de idade, a qual relatou que foi agredida fisicamente pelo seu marido, um homem de 20 anos de idade, resultando em lesões corporais no braço. Na residência o referido homem resistiu à prisão, sendo dominado e preso por lesões corporais, com as disposições constantes da Lei Maria da Penha e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para às providências cabíveis.

Na quarta-feira, por volta das 21h20, a Polícia Militar de Mafra foi até a Rua Vereador Antenor Rauen, Vila Ivete, onde testemunhas relataram ter visto um homem agredindo uma mulher com socos e chutes e ao intervirem foram ameaçados de agressão, sendo que o referido homem puxou a mulher para o interior de um apartamento. No local os policiais conversaram com uma mulher de 24 anos de idade, a qual relatou ter apenas discutido com seu marido, um homem de 28 anos de idade, o qual ao perceber a presença dos policiais começou a desacatá-los e ameaça-los e investindo contra os mesmos, sendo dominado e preso por desacato, ameaça e resistência e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, juntamente com a sua esposa para às providências cabíveis.