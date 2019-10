Mais de 200 presidiários sofrem revista no Presídio de Mafra

O presídio regional de Mafra visando procedimentos preventivos de final de ano, onde agentes policiais realizaram uma revista nos cerca dos 250 detentos internos. Durante a revista os agentes não encontraram nenhum material ilícito e sim apenas cartas de facções criminosas.

Este resultado positivo se deve muito a decisão tomada pelo diretor do presídio em março deste ano, suspendendo o contato físico com as visitas, bem como com os encontros íntimos.

Estas suspensões adotadas pela gerencia do presídio, desarticulou as facções criminosas, tráfico e o consumo de drogas, junto aos detentos no interior do presídio regional de Mafra.