Marido embriagado agrediu esposa e derrubou filho de 02 anos no chão

Na última sexta-feira por volta das 22h25min a Policia Militar de Rio Negro, foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica, na Rua Mauricio Tadeu Fernandes no bairro da Vila Zelinda.

Segundo a vitima o marido estava alcoolizado em sua residencia e que agrediu a mesma, empurrando contra a parede e acabou derrubando ainda o seu filho de 02 anos no chão.

O agressor ainda danificou alguns eletrodomésticos da casa, onde a equipe da PM constatou o fato, porem a mulher não tinha nenhuma lesão aparente (hematomas ou escoriações).

A mulher relatou aos policiais que estava somente com dores no seu braço esquerdo. Diante dos fatos os envolvidos foram encaminhados a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providencias cabíveis.