Marido feriu esposa com golpe de faca no braço na Vila Paraíso

Mas um caso de violência doméstica foi atendido pela Policia Militar de Rio Negro, onde no inicio da semana (14/01), por volta das 01 hora da madrugada, se deslocaram até a Rua São Paulo no bairro Vila Paraíso.

No local em contato com a vitima a mesma relatou que na madrugada dessa segunda-feira (14/01), acabou sendo agredida por seu esposo, causando ferimentos no braço por uma faca.

Com a chegada da Policia Militar o agressor já havia fugido da residencia, tomando rumo ignorado, onde a equipe realizou patrulhamento pelo bairro, mas o marido não foi encontrado.

Diante dos fatos a equipe da PM, orientou a vitima a se deslocar até o hospital Bom Jesus para tratar do ferimento causado pela faca e também registrar a ocorrência na Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para tomarem os procedimentos cabíveis.