Menina de 12 anos sofre abusos sexuais e autor é preso em flagrante

A Policia Civil de Mafra prendeu em flagrante um elemento por um crime bárbaro, por sequestro e estupro de uma menina de apenas 12 anos de idade e ainda obrigou-a ingerir medicamentos de uso controlado, tais como, cocaína e bebida alcoólica.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Na tarde desta quarta-feira o suspeito invadiu a residência da menina de 12 anos, onde o mesmo sabia que ela estaria sozinha em casa e os abusos começaram na própria casa da adolescente. A menor de 12 anos foi molestada com toques nos órgãos genitais e o elemento obrigou-a a realizar formas de relação sexual sem penetração.

Sabendo que o pai da menina chegaria a casa entre 18 e 20 horas, o elemento sobre ameaças obrigou a menina a entrar em seu carro e a levou até a pirambeira em Rio Negro, área de mata a beira do rio.

No local a menina foi novamente molestada, agora com mais violência, com o elemento tirando a virgindade da menina de 12 anos de forma cruel, obrigando-a consumir drogas como solvente de tintas e ainda bebidas alcoólicas.

O criminoso após os abusos sexuais, já na madrugada do dia seguinte, por volta das 04 horas, deixou a menina próxima a sua residência no centro de Mafra. A menina assustada ao chegar a casa, contou tudo o abuso que sofreu desse criminoso ao seu pai. O seu pai ao amanhecer se dirigiu até a Delegacia da Policia Civil de Mafra para o registro deste crime bárbaro.

Os policiais civis de posse das informações e chocados com o acontecido iniciaram as buscas para localizar o criminoso desse abuso cruel contra uma menina de 12 anos e colocá-lo atrás das grades. Os policiais felizmente obtiveram êxito e encontraram o criminoso na residência de sua irmã no bairro Vila Nova.

Com a prisão em flagrante do suspeito de estupro, continuaram as investigações para obter mais provas do crime, sendo encerradas na manhã dessa sexta-feira (14/09). O elemento negou o crime inicialmente, mas devido às provas, incluindo vídeos gravados por ele nos momentos do estupro, acabou confessando os atos cometidos contra esta menina de 12 anos.

O Delegado de Policia, Cassiano Tiburski, responsável pelas investigações, determinou a autuação em flagrante do suspeito pelos crimes de sequestro e de estupro de vulnerável. Além dos crimes de constrangimento ilegal, de registro de imagens de pornografia infantil e de fornecimento de drogas a criança ou adolescente.

O delegado solicitou a justiça à prisão preventiva do suspeito, para que aguarde preso o julgamento por esse crime bárbaro, por sequestro e estupro de uma menina de apenas 12 anos de idade.