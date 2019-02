Menor de idade jogou veículo contra policial em Rio Negro e empreendeu fuga

Compartilhar no Facebook

Na noite desta sexta-feira (08/02), por volta das 20h35min a viatura da PM de Rio Negro em patrulhamento pela Rua Jacob Fuchs, deparou com um veículo VW/Gol branco, realizando “cavalo de pau” no cruzamento desta referida rua com a Camarista Carlos Schinaider.

O motorista realizava “cavalo de pau” e continuava com arrancada brusca, fazendo com que os pneus patinassem. De imediato os policiais pararam a viatura e desceram sinalizando para que o motorista parasse. O motorista não acatou as ordens e jogou o veículo contra um dos policiais e empreendeu fuga em alta velocidade pela Rua Jacob Fuchs, sentido bairro Passa Três.

O condutor colocando em risco os demais motoristas, fugiu em alta velocidade por várias preferenciais e retornou a mesma via, entrando na Rua Alfredo Abdala e foi feito a abordagem.

O condutor era menor de idade (17 anos) e tinha como passageiro um maior de idade. No interior do veículo foram encontradas duas caixas de cerveja em lata da marca Brahma, Na presença do maior de idade foi solicitado ao condutor para que realizasse o teste de bafômetro, resultando em 0,00 MG/L.

Diante dos fatos foram feitas as notificações de trânsito e a Policia Militar, solicitou a presença do Conselho Tutelar, informando sobre o ocorrido e o menor foi encaminhado para a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providencias cabíveis.