Mercado na Vila Zelinda foi alvo de assalto

No início da tarde desta sexta-feira (10/05), por volta das 14 horas uma equipe da Policia Militar de Rio Negro, se deslocou até a Rua Tiete no bairro da Vila Zelinda, para atender uma ocorrência de assalto a mão armada no mercado Lourenço.

No local em contato com o proprietário o mesmo relatou, que desceram de uma motocicleta dois elementos, um deles com uma arma de fogo e anunciaram o assalto.

Eles roubaram aproximadamente R$ 750,00 em dinheiro e se evadiram para rumo ignorado. Foram realizadas buscas, mas os autores não foram localizados e a vitima foi orientada sobre os procedimentos.