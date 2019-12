Metalúrgica Ribeiro foi alvo de assalto no Campo do Gado

Compartilhar no Facebook

Na manhã desta quarta-feira (18/12), por volta das 07h55min a Policia Militar de Rio Negro foi informada sobre um roubo na Metalúrgica Ribeiro na Avenida Idelfonso Camargo Mello no bairro do Campo do Gado.

No local a vitima relatou aos policiais que teria chego uma motocicleta com dois elementos, ambos portando revolver e anunciaram o assalto. Eles roubaram a quantia de cerca de R$ 300,00 em dinheiro e o celular da vitima.

Segundo a vitima a motocicleta usada era preta em mau estado de conservação e os autores eram de estatura media e usavam calça jeans e jaqueta preta. Os policiais realizaram buscas, mas nenhum suspeito e a motocicleta foram localizados.