Mistério: mulher é encontrada morta em piscina no Tijuco Preto

Neste sábado (08/08), por volta das 12 horas, a Policia Militar de Rio Negro recebeu um telefonema anônimo via celular, onde a solicitante relatou que foi até a uma referida chácara com seu namorado, localizado na estrada da Rabeca e encontraram um corpo no fundo da piscina abandonada.

A solicitante não soube precisar se o corpo era masculino ou feminino. Diante dos fatos a equipe policial se deslocou até ao local e constatou a veracidade dos fatos e isolou o local e acionou a Policia Civil de Rio Negro.

Esteve no local o proprietário da chácara e relatou que a última vez que esteve no local foi no dia 11 de julho deste ano.

Foi retirado o corpo da piscina e foi constatado se tratar de uma feminina, com sinais de violência e uma perfuração em seu pescoço, aparentando ser de arma branca (faca).

Segundo informações da policia, um homem compareceu na 2ª Cia da Policia Militar de Rio Negro, morador no bairro São Judas Tadeu, comunicando o desaparecimento de sua filha.

Até o fechamento desta edição o corpo desta feminina que foi morta brutalmente ainda não havia sido reconhecido.