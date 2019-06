Morador de Bela Vista do Sul teve morte trágica ao cair de trator

No último sábado (08/06) o Corpo de Bombeiros de Mafra foram acionados, para atender um grave acidente com vitima, na localidade de Bela Vista do Sul, envolvendo uma máquina agrícola.

Ao chegar ao local no quilometro 186 da BR-280 em Bela Vista do Sul, a equipe dos bombeiros, encontraram o condutor do trator de 37 anos de idade, caído no acostamento e nada mais puderam fazer, o mesmo já estava em óbito.

Segundo testemunhas que presenciaram este grave acidente, a vitima, estava conduzindo o trator e veio a cair teve morte trágica, onde a máquina agrícola após desgovernar atravessou a pista e só parou ao chocar-se contra uma árvore.

Após os procedimentos, os bombeiros deixaram o local aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Instituto Geral de Perícias (IGP).