Morador encontrou em paiol produtos eletrônicos furtados

Na manhã desta quinta-feira (11/07), por volta das 8h45min, a Polícia Militar de Mafra recebeu uma denúncia de um morador, relatando que encontrou em um paiol, anexo a sua residencia, produtos eletrônicos que acreditava serem furtados.

A equipe policial se deslocou até ao local á Rua Pioneira Augusta Schultz no bairro da Vila Ivete e constataram a veracidade dos fatos. No local foram apreendidos: 02 notebooks, 02 videogames PS2, além de acessórios de informática e videogames. Os objetos foram entregues na Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para as providências cabíveis.