Morador foi surpreendido por assaltantes no bairro Queimados em Rio Negro

Na última quarta-feira (08/04) por volta das 17h55min a Policia Militar de Rio Negro recebeu uma solicitação para se deslocar até ao bairro, Queimados para atender uma ocorrência de roubo numa residencia.

No local em contato com a mulher a mesma relatou aos policiais que chegaram dois elementos, num veículo Fiat/Uno de cor verde com capo preto e pediram água.

Ao retornar do interior da residencia com a água os elementos anunciaram o assalto e a trancaram, juntamente com sua filha num dos cômodos.

Os elementos pediam por dinheiro e armas de fogo, mas a vitima relatou aos assaltantes que não possuía estes objetos procurados por eles.

Os elementos subtraíram apenas um celular e se evadiram do local e as vitimas foram orientadas.