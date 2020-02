Morre a 3ª vitima de grave acidente na BR-116 em Mafra

O grave acidente que aconteceu na parte da tarde do último dia 29 de janeiro na BR-116 em Mafra, envolvendo os veículos Renault Scênic, placas de Jaraguá do Sul e uma Caminhonete Mitsubiski Triton L200, placas de Caxias do Sul/RS, resultando em duas vitimas fatais, o casal que viajava no Renault (Valberto Torquato, de 55 anos, e Maria das Dores Padilha Torquato, 51 anos), que estavam nos bancos dianteiros, morreram no mesmo dia. Â

As vitimas fatais deste grave acidente, subiu para três, onde oito dias, depois de ser transferida para o Hospital Materno Infantil de Joinville, devido os graves ferimentos, veio a óbito a menor Letícia de 02 anos de idade.

A menor estava no banco traseiro do veículo Renault, com sua mãe de 23 anos, onde é a única que se salvou desta grave acidente.

A criança Letícia, acabou falecendo nesta semana e sepultada nesta quinta-feira (06/02) no cemitério de Itaiópolis, depois de passar por procedimentos de explante de órgãos (cirurgia de retirada de órgãos para transplante), serão destinados a doação.

Segundo informações de testemunhas, poderia haver um terceiro veículo, uma caminhão que ao retornar da terceira faixa veio a obstruiu a passagem do Renault Scênic, onde o motorista não parou para prestar socorro.

Mais segundo a PRF a mesma afirma, que não há evidências deste terceiro veículo neste grave acidente que fez três vitimas fatais. Segundo informações da Policia Rodoviária Federal o motorista da Caminhonete Mitsubishi/Triton veio a perder o controle e invadiu a contramão e colidiu frontalmente no Renault/Scenic, seguia no sentido contrário.