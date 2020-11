Morte acidental envolvendo composição férrea

Na última sexta-feira, por volta das 09h45, a Polícia Militar de Mafra, em conjunto com a Polícia Civil e Instituto Geral de Perícias (IGP) de Mafra, atenderam uma situação envolvendo um homem de 57 anos de idade, encontrado já em óbito em meio aos rodados de uma composição férrea (trem).

Informações preliminares davam conta de que o acidente ocorreu no município de São Bento do Sul, no dia anterior, somente sendo constatado o corpo preso ao trem aqui em Mafra, no viaduto da Vila Solidariedade, divisa com o Estado do Paraná.