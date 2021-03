Moto e bicicleta colidem no bairro Vila Nova

Compartilhar no Facebook

Por volta das 17h30 desta segunda-feira, a guarnição do ASU 467 do Corpo de Bombeiros de Mafra se deslocou até a rua Germano Neudorf, no bairro Vila Nova, para atender colisão entre motocicleta e bicicleta.

Foi encontrando no local o ciclista um masculino de 16 anos, que se encontrava em pé, consciente, orientado, sinais vitais estáveis, apresentando ferimento em região cefálica, ferimentos abrasivos nas pernas e braços, referindo dor em região costal. O mesmo colidiu com uma motocicleta Yamaha YBR de Mafra, que tinha como condutora a feminina de 26 anos, estava em pé, consciente, orientada, já sem o capacete, sinais vitais estáveis, referindo dor nas pernas e braços e na região costal.

Após procedimentos ambos foram conduzidos ao Hospital São Vicente de Paulo e o local ficou aos cuidados da Policia Militar.