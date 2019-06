Motocicleta abandonada em plantação de pinus nos Sitio dos Hirt

Compartilhar no Facebook

Na manhã da última sexta-feira (07/06) por volta das 11h30min a Policia Militar de Rio Negro, atendendo uma solicitação se deslocou até a estrada principal dos Sitio dos Valérios, para atender uma ocorrência de motocicleta encontrada abandonada

Um morador que trabalhava roçando numa plantação de pinus e relatou que ao chegar para o trabalho, encontrou uma motocicleta entre os pinos.

No local a equipe da Policia Militar depois de difícil acesso, chegou ao local mencionado e constatou o fato. A motocicleta era uma Honda NXR 160 Bors, placa BCB-3326, havia sido roubada na data do último dia 05 de junho.

A equipe da PM entrou em contato com o proprietário, compareceu ao local com a chave reserva e posteriormente se deslocaram até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providencias cabíveis.