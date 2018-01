Compartilhar no Facebook

A Policia Militar de Rio Negro, por volta das 20h5omin da última segunda-feira (08/01), recebeu denuncia via 190, que numa rua abandonada que da acesso ao rôo, próximo a travessa para o mesmo, havia encontrado no meio do mato, uma motocicleta Yamaha Factor de cor vermelha, placa MHJ-7065.

Em consulta ao sistema de informações, foi constatada possuir alerta de furto e foi entregue a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro.