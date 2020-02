Motociclista de Papanduva é encontrado morto na BR-116 em Itaiópolis

Compartilhar no Facebook

No último sábado (22/02) por volta das 15 horas à equipe de Socorro do Autopista Planalto Sul encontrou um homem, já em óbito nas margens da BR-116 em Itaiópolis.

O homem que foi identificado como sendo Leo Fernando Berto da Silva de 28 anos de idade, morador na cidade de Papanduva. Ele pilotava uma motocicleta Honda CG vermelho, placa de Papanduva.

A referida moto se encontrava ligada e com o capacete no manete e os documentos estavam de posse de Leo Fernando. Suspeita-se que o motociclista tenha sofrido um mal súbito e veio a óbito no local.