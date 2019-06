Motociclista é abordado e tem moto roubada em Rio Negro

Por volta das 19h30 desta quarta-feira (05), dois elementos ocupando uma motocicleta e armados com uma espingarda, abordaram outro motociclista levando sua moto e alguns pertences. Segundo a v√≠tima, sr. Jaciel Dietrich, ele transitava pela estrada da localidade de S√≠tio dos Hirt (pr√≥ximo da antiga escola) quando os elementos deram sinal de luz para ele parar e imediatamente o garupa saltou e veio em sua dire√ß√£o com uma arma longa (espingarda) dando voz de assalto e mandando o mesmo baixar a cabe√ßa. Ap√≥s tomarem a moto e outros pertences os elementos, vieram sentido a sede do munic√≠pio de Rio Negro. A moto seminova √© uma Honda/NXR160/Bros ESDD – Placas BCB-3326, nas cores preta com vermelho. Informa√ß√Ķes: disque 190 ou na Delegacia de Pol√≠cia 3642-1557.

* Com informa√ß√Ķes da r√°dio Difusora de Rio Negro.