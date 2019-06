Motociclista entra em óbito ao colidir com veículo na BR-280 em Mafra

Na noite da última terça-feira um senhor de 61 anos de idade, teve uma morte trágica ao colidir sua motocicleta, com um veículo Fiat/Strada, onde com a força do impacto teve sua frente bastante danificada.

Por volta das 18h45min a guarnição do Corpo de Bombeiros de Mafra se deslocou até ao local na BR-280, nas proximidades do restaurante JM, para atender este grave acidente. No local os bombeiros depararam com os passageiros fora do veículo Fiat/Strada, placas de Mafra, o motorista de 27 anos e uma feminina de 24 anos, felizmente nada sofreram.

O condutor da motocicleta Yamaha YBR, placa de Mafra, infelizmente nada mais os bombeiros puderam prestar socorro, encontraram com a ausência total dos sinais vitais e apresentava múltiplas fraturas.

A polícia Rodoviária Federal já se encontrava no local sinalizando o fluxo de trânsito. Após a avaliação e a solicitação da presença do IML via COBOM, a equipe do Corpo de Bombeiros retornou ao quartel e o local ficou sob os cuidados da Policia Rodoviária Federal.