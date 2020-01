Motociclista fica ferido em acidente na SC 477 no Distrito de Itaió

Compartilhar no Facebook

No último sábado (11/01), por volta das 17h25min a central de operações dos Bombeiros Voluntários de Itaiópolis recebeu uma informação de acidente de trânsito, envolvendo um veículo e uma motocicleta na SC 477 no distrito de Itaió, sendo que o condutor da moto estava ferido.

Chegando ao local foi encontrado o motociclista, sentado no acostamento ao lado de sua moto, estava consciente e orientado, mas se queixava de dores no membro inferior direito e com algumas escoriações pelo corpo.

Após os primeiros procedimentos, pré-hospitalar o motociclista foi conduzido ao hospital Santo Antonio, para atendimento médico, sendo que o motorista do veículo nada sofreu.