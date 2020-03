Motociclista fica ferido em acidente no Jardim do Moinho

Compartilhar no Facebook

Na manhã desta quinta-feira (05/03), por volta das 08h15min a equipe do Corpo de Bombeiros de Mafra se deslocou até a Rua José Cassias Pereira no bairro Jardim do Moinho, para atender uma ocorrência de acidente de trânsito entre motocicleta e veículo.

O condutor de 31 anos da motocicleta Yamaha Factor 150, placa de Mafra, foi encontrado em decúbito dorsal sobre a via, estava consciente e orientado, com o capacete já retirado.

Ele se queixava de fortes dores no membro inferior esquerdo (joelho) e apresentava escoriações na região lateral esquerda do quadril. Após os primeiros socorros o motociclista foi conduzido ao Hospital São Vicente de Paulo para atendimento médico.

O motorista do veículo VW/Gol, uma mulher de 40 anos, nada sofreu e permaneceu no local para prestar atendimento a Policia Militar de Mafra que foi acionada.