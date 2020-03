Motociclista foge da PM de Rio Negro e abandona moto num matagal

No início da noite deste domingo (15/03) a Polícia Militar de Rio Negro, realizava patrulhamento no bairro do Campo do Gado, momento que avistaram uma motocicleta com dois elementos em atitude suspeita.

Os policiais tentaram realizar a abordagem com sinais sonoros, mas o condutor não acatou e se evadiu do local. O motociclista avançou diversas preferenciais, sendo que a viatura militar o perdeu de vista.

A equipe policia seguindo a rota de fuga logrou êxito, encontrando a motocicleta abandonada num matagal às margens da BR-116. A motocicleta identificada como uma CG 125, placa – LZH-8897, foi recolhida pela Policia Rodoviária Federal que prestou apoio a PM de Rio Negro.